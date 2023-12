V SNG Opera prišel legendarni smučarski skakalec Noriaki Kasai (FOTO)

SNG Opera je v sredo ponovno ponudila klasiko Hrestač, v kateri nastopa tudi slovenska balerina Ana Klašnja, ki je glavno vlogo v Hrestaču dobila že v rosnih letih. Ta znani balet Yourija Vámosa si sta si očitno prišla ogledati tudi Noriaki Kasai in Taku Takeuchi, znana smučarska skakalca.

Sliki z japonskima športnikoma je objavil Renato Zanela iz SNG Opera. Ogledate si ju lahko na njegovem Instagram profilu med zgodbami.

FOTO: Instagram

Kasai je bil tako kot vsepovsod tudi v zaodrju operne predstave odlično razpoložen. Neverjetni Japonec sicer šteje že 51 let. Leta pa so zanj le številka, saj je še vedno aktivni smučarski skakalec. Kako mu pri teh letih to uspeva, ve le on. Morda pa si ravno z obiski opere napolni baterije za svoje športne podvige.