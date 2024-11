V slovenskem šovu preskočila iskrica: »Ko sva zunaj, je vse samo še močneje«

V četrtek se je od šova Življenje na tehtnici morala posloviti Teja, ki jo je najslabši rezultat na predzadnjem tehtanju stal uvrstitve v zadnji teden šova, piše Planet TV. Tekmovalka je v pogovoru za medij med drugim razkrila, v kakšnih odnosih sta po šovu s sotekmovalcem Denisom, za katerega se je v šovu kazalo, da sta več kot le prijatelja.

»Z Denisom sva se tekom šova zmenila, da ne bova kazala čustev in bova izven šova videla, kam naju stvari pripeljejo. Ljubezni se sicer ne da skriti, čeprav v šovu ni bilo nič več, kot kak poljubček sem ter tja. Seveda pa je bila prva stvar, ko sem prižgala telefon, videoklic z Denisom in Adriano. Naslednji dan pa smo se tako ali tako dobili. Med nama z Denisom se je razvijalo že celo oddajo, zdaj, ko sva zunaj, pa je vse samo še močneje,« je dejala Teja, ki tudi po šovu pravi, da je njen moto »maj žri in več se gibaj«.