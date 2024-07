V Portorožu ujeli Urško Klakočar Zupančič in Mišo Molk (FOTO)

V nedeljo so se v Portorožu odvijale 43. Melodije morja in sonca, zmagovalec pa je postal Žan Videc s skladbo Neznano. Festivala se je udeležilo tudi nekaj znanih obrazov, med njimi tudi Damjan Murko z družino, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, voditeljica Miša Molk in glasbenica Tinkara Kovač.

Damjan Murko z družino. FOTO: Mediaspeed

Na festivalu tudi Tinkara Kovač in Miša Molk. FOTO: Mediaspeed

Prišla je tudi Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Mediaspeed

Žirija je letos podelila tri nove nagrade, in sicer za glasbeno legendo, glasbenega avtorja in glasbeno bodočnost. Dobitniki so bili znani že vnaprej, saj so bili tudi povabljeni k sodelovanju. Nagrado za glasbeno legendo je dobila skupina Prizma, nagrado za najboljšega avtorja Feri Lainšček, ki je napisal besedilo za pevko Regino, dobitnik nagrade za glasbeno bodočnost pa je postal Balladero.