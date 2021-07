V oddaji igrali in navijali za Italijane

Nikoli ni bilo predvideno, da bi v taki sestavi nastopali v širši javnosti, zaradi pandemije pa je bilo še težje obdržati nekatere glasbenike.

Priznani svetovno znani harmonikariz Trsta, sicer zamejski Slovenec, ki je nedavno prejel visoko odlikovanje italijanske države, red za zasluge za dosežke na kulturnem in socialnem področju, in bil proglašen za viteza italijanske republike, že dvakrat pa ga je sprejel tudi papež, je bil dan pred finalom nogometnega prvenstva, v katerem se je znašla tudi njegova druga domovina, Italija, gost na eni od avstrijskih televizij.»S skupino Italkryner, ki je moj studijski projekt, smo bili povabljeni v znano glasbeno oddajo Wenn die musi spielt (Ko glasba zaigra), v kateri smo navijali za italijansko nogometno ekipo. Očitno uspešno, saj je Italija postala evropski prvak,« pravi Novato, ki je okrog sebe zbral še nekaj znanih glasbenih imen, in sicerin. »Dejansko je projekt Italkryner nastal pred dvema letoma, idejo zanj pa sem dobil še veliko prej, a sem potreboval nekaj časa, da sem to tudi realiziral,« pravi Novato, ki je želel s tem projektom italijansko glasbo pretvoriti v alpski melos in ga približati Slovencem, Italijanom pa našega. Novato, ki je izdal tudi istoimensko ploščo Italkryner, je takrat ob sebi zbral druge glasbenike, med njimi tudi bratainin pevce.A se zasedba nenehno spreminja. »Nikoli ni bilo predvideno, da bi v taki sestavi nastopali v širši javnosti, zaradi pandemije pa je bilo še težje obdržati nekatere glasbenike. A mi jih je nekaj znova uspelo združiti. Najbolj pa sem vesel, da smo dobili prostor v oddaji, kot je ta na avstrijski televiziji,« še pravi Novato. Oddajo ustvarjata, sicer tudi sama pevka, in, ki v njej gostita številne glasbene zvezde tako s pop kot folk glasbene scene.