V Minoritih je pestro: Marcel Štefančič Jr. nastopil kot posebni gost (FOTO)

Minulo soboto je bilo v Minoritih pestro, saj so v Sodnem stolpu, enem najlepših prizorišč pri nas, predstavili razstavo Igla v senu, ki so jo pripravili v sodelovanju z UGM in trienalom EKO9. V Minoritskem samostanu se je prav tako odvil koncert klasične glasbe Mladi mariborski solisti za mesto Maribor, večer pa je pripadel odprtju Letnega kina Minoriti in kultni grozljivki iz leta 1973 Mož iz protja s posebnim gostom Marcelom Štefančičem Jr.

Režiser Matjaž Latin ne izpušča dobrih vsebin. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Jure Kirbiš, UGM in EKO9, ter Saša Bezjak, ki je pripravila razstavo Igla v senu. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Prijetni poletni večeri so čas, ko v Mariboru oživi Avditorij LGM, ki je eden lepših mariborskih letnih prizorišč in ponuja dogajanje tako za filmske kot tudi glasbene navdušence. Letni kino Minoriti poteka od 6. julija do 24. avgusta, pripravljen pa je jagodni izbor aktualnih filmov vključno s skrbno izbranimi predfilmi. Sodelovanje med LGM, KČM in DRFK poteka že osmo leto. Prvi filmski večer pod velikim hrastom se je zgodil to soboto,« pravi Ksenija Repina, vodja KČ Minoriti. Poletje pod hrastom bo ob petkih ponudilo tako preverjena glasbena imena kot tudi sveže ustvarjalce.

Katarina Klančnik Kocutar, direktorica LGM, ter Ksenija Repina, vodja KČ Minoriti FOTO: MP Produkcija/pigac.si