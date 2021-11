V Mariboru virtualno martinovali

Martinovo velja za neformalno štajersko novo leto. Že drugo leto zapored je bilo praznovanje zaradi ukrepov, povezanih s covidom 19, odpovedano, zato je najbolj prodajana slovenska stand up ekipa, ekipa Reporterja Milana, priredila virtualno martinovanje kar na Radiu City, kjer ustvarjajo že 20 let.

V jutranjem programu so do 11. ure in 11 minut kraljevali s humorjem, slovensko glasbo ter Martinovo pojedino.

Odziv je bil neverjeten, saj so bili Štajerci primorani svoje načrte na največjem prireditvenem prostoru, Trgu Leona Štuklja, pozabiti in martinovati doma, s tem pa so se vrnili v obdobje, ko so se vse novice in informacije spremljale prek radijskih sprejemnikov.

»Online martinovanje je logična posledica covid situacije in odpovedi martinovanja v Mariboru. Štajerci si za martinovo voščimo, kot da je novo leto, zato je vprašanje, kaj nam ta praznik pomeni, odveč. Pa ni treba biti pijanec, ker imaš takšen odnos do tega dneva v vinorodni pokrajini,« je vtise strnil Matjaž Šalamun - Šalca.