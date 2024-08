V Mariboru praznik ulične kulinarike (FOTO)

»Festiva je postal del mariborske tradicije, čeprav gre za evropsko turnejo. Ljudje ga obožujejo in točno vedo, da se na sporedu znajde zadnji teden v avgustu,« pravi Mitja Špes iz Factumeventa, ki je na Trgu Leona Štuklja znova zbral več kot 20 ponudnikov hrane.

»Poleg naših so prišli tudi iz tujine oziroma iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Italije ter pripravili raznovrstno ponudbo. Hamburgerji, mehiška hrana, orientalska, indijska, balkanska pa mediteranska ... Poskrbeli pa smo tudi za tiste, ki mesa ne jedo,« je dodal.

Vplivnež Gregor Šubernik - Šuba je ponujeno hrano poskušal v sinovi družbi. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Program vsako leto bogatejši

Bistvo festivala se ni spremenilo, program pa je vsako leto bogatejši. Še vedno je ena najpomembnejših stvari na dogodku priprava sveže hrane pred očmi obiskovalcev. Na voljo sta še velika izbira (osvežilnih) pijač in spremljevalni program z didžejem. Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše, ki so se razveselili napihljivih igral.

Svetovalka za odnose z javnostmi z ministrstva za digitalno preobrazbo Petra Greiner je malico pojedla kar na dvorišču ministrstva. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Na Trgu Leona Štuklja bomo vsak dan od 11. ure vse do nedelje, ko se karavana seli na Stari most in na Lent, ko bo na sporedu Red Bullov Flugtag.«

Vodja kabineta župana Eva Lozina je zajtrkovala v družbi Andreja Borka, pomočnika direktorja Festivala Lent, ter Andraža Fistravca, videografa. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Nekdanji poslanec Franc Trček si je na soparno popoldne privoščil hladno pivo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si