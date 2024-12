Slovenski pevki so se uresničile sanje: »Jočem in šele zdaj zares dojemam, kaj se je zgodilo«

Prav poseben glasbeni spektakel, kot ga je pevka napovedala, je od prvega do zadnjega trenutka navdušil številne oboževalce, ki so napolnili Halo Tivoli in s svojo energijo podprli to pomembno prelomnico v njeni karieri. Posebno vzdušje so večeru dodali glasbeni gostje, ki so skupaj z Ines Erbus poskrbeli za vrhunce njenega jubilejnega koncerta.

Uživala sta tudi radijski voditelj Miha Deželak in njegova žena Irena. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Na odru so se ji pridružili zakonca Steklasa in David Amaro.

David Amaro je s karizmatično energijo občinstvo popeljal v plesne ritme, medtem ko sta Uroš in Tjaša Steklasa s svojo dovršeno izvedbo dodala pridih elegance in čutnosti. Z izjemno vokalno močjo je dvorano očarala tudi Eva Boto ter skupaj z Ines izvedla duet, ki je poskrbel za ganljiv trenutek večera. Navdušeno občinstvo je večer sklenilo s stoječimi ovacijami, pevka pa se je od svojih zvestih poslušalcev poslovila z enim svojih največjih hitov.

Pevka Nika Zorjan in osebna trenerka Patricija Pangeršič sta glasno peli.

»Jočem in šele zdaj zares dojemam, kaj se je zgodilo. Ena velika ljubezen pod odrom Hale Tivoli in moj prvi samostojni koncert, ki je bil vreden vsega truda! Hvala za vse krike, aplavze, solze in za to, da ste vedno tukaj zame. Še enkrat ste dokazali, da nikoli ne razočarate! Obljubim, da je to začetek nečesa zelo lepega. Brez vas ne bi bil isti,« se je pevka zahvalila oboževalcem po koncertu in seveda celotni ekipi, ki je na odru oživila njeno vizijo.

Z Evo Boto sta pričarali še posebej čustveno vzdušje.