Prva dama DZ s to opravo v parlamentu pritegnila veliko pozornosti (FOTO)

Septembrska seja državnega zbora, na kateri bodo na poslanska vprašanja odgovarjali predstavniki vlade, se ni začela najbolj spodbudno. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je zaradi postopkovnih predlogov, ki so se vrstili eden za drugim, in za katere je ocenila, da niso postopkovne narave, že v prve pol ure kar dvakrat prekinila sejo. Drugič je to storila kar za dve uri.

To pa ni bilo edino, zaradi česar je predsednica državnega zbora pritegnila veliko pozornosti. Za ponedeljkovo sejo je namreč izbrala precej drzno opravo. V črni, elegantni bluzi z dekoltejem namreč na trenutke ni mogla skriti bujnega oprsja ...

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Zaslonski posnetek

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Zaslonski posnetek

V prostore državnega zbora se lahko vstopa le dostojno oblečen in primerno aktivnostim v državnem zboru, pravijo Pravila o notranjem redu. Kljub temu da je bila Klakočar Zupančič povsem dostojno oblečena, je ta ocena stvar osebnega okusa.