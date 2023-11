Urška Klakočar Zupančič presenetila s »kipom«, ki ga ima v pisarni (VIDEO)

Vsako soboto je na prvem programu TV Slovenija mladinska oddaja Firbcologi, kjer radovedni otroci predstavljajo, sprašujejo in komentirajo vse, kar jih zanima. V zadnji oddaji so se spraševali, kako deluje državni zbor, zato so odgovore na ta vprašanja iskali kar pri predsednici Urški Klakočar Zupančič, ki je dva učenca prijazno popeljala po hramu demokracije.

Med drugim so se zadržali tudi v pisarni predsednice državnega zbora, saj je učenca zanimalo, zakaj ima v pisarni skulpturo rdečega čeveljčka.

Veliko pozornosti je vzbudil rdeči čeveljček. FOTO: Zaslonski posnetek

Povedala jima je, da gre za kip, ki ji ga je podarila slovenska umetnica, in učencema pojasnila ozadje zgodbe o njenih rdečih salonarjih z visoko peto, ki jih je nosila na dan, ko je bila izvoljena za prvo žensko predsednico DZ.

»Nekatere je to (obuti rdeči salonarji) tako zmotilo, da so pisali o tem, kaj ti čevlji simbolizirajo, in takrat so se nekatere ženske odločile, da bodo v znak solidarnosti in podpore tistim ženskam, ki smo v politiki, obule rdeče čevlje. In kar naenkrat je veliko žensk po Sloveniji nosilo rdeče čevlje. Menda jih je zmanjkovalo pot trgovinah in so jih potem naročali. In ti čevlji so postali simbol ženske moči,« jima je pojasnila Klakočar Zupančičeva in dodala, da je ta pisarna, odkar v njej sedi ženska, veliko bolj »živahna« in je v njej tudi več rož.

Oglejte si posnetek. Del pogovora iz pisarne predsednice DZ se začne na 5. minuti: