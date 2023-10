Urška Hočevar javno zagrozila: objavila bo vse, vključno s sliko

»Moj dolžnik ... če mi jutri ne vrneš kar je mojega, javno vse objavim (tvoj priimek, ime, dokaze o dolgu in vse osebne podatke vključno s sliko) ..., je na družabnem omrežju facebook zapisala Urška Hočevar, nekoč znana pod priimkom Čepin, ki je včasih redno polnila stolpce rumenih medijev. Njeni spletni prijatelji ji obe tem sporočajo, da je dobrota včasih sirota ter da je vprašanje ali dolg še kdaj videla.

Kljub jasnemu sporočilu se zgodba očitno ni končala, kot bi želela, saj je kasneje zapisala: »Če pozna kdo koga, ki denar izterja, naj mi prosim piše zasebno. Hvala.«

Mineva drugo leto odkar je umrl oče Janez

Sicer pa se je pred dnevi na spomnila na pokojnega očeta. »Leto je prehitro okoli in spet je tukaj tvoj 2. rojstni dan brez očija. A kaj vse si dosegla sama, kako si napredovala, kako ti je vse uspelo. Čeprav je bilo najtežje leto v naših življenjih. Si najbolj močna, pogumna, sposobna ženska, moja najboljša prijateljica in mama, vsakemu za vzor. Hvala, ker si, točno taka, popolna, najlepša, prijazna, polna ljubezni, ... Ostani mi samo zdrava, najlepša, še naprej tako pozitivna, z veliko cilji in željami. Kljub izgubi Janeza, se tvoje življenje ne konca, moje vse si in vzor in idol marsikomu,« je sporočila mami in zapisala, da je mama je ena sama. »In ti si najboljša mama, moj prvi objem, prvi nasmeh, prvi poljubček.«