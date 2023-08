Olimpijka razkrila žalost pred domačimi vrati: odneslo jim je 500 metrov ceste (VIDEO)

Zlata olimpijka Urša Bogataj, ki je v začetku letošnjega leta na skakalnici na Ljubnem grdo padla in zaradi poškodovanega kolena predčasno končala sezono, nima časa za počitek. S srčnim izbrancem Sandijem, bratom njene najboljše prijateljice Nike Križnar sta si namreč v Poljanski dolini uredila skupen dom.

Urška Bogataj FOTO: Mavric Pivk, Delo

»Selitev zame ni bila težka, saj sem šla k fantu, s katerim sva se odločila tudi za skupni dom in začela graditi hišo v Poljanski dolini. Moram priznati, da zelo uživam v tako pestrem življenju, ko se prepletajo šport, študij in gradnja novega doma. Zelo sem hvaležna fantu Sandiju, da je tako skrben in spreten pri gradnji,« je pred časom povedala za naš medij.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah FOTO: Delo, Slovenske novice

Ujma, ki je prizadela vso Slovenijo, ni prizanesla niti Poljanski dolini. Ogromno je prizadetih objektov, ki jih po poplavah zdaj ogrožajo še plazovi. Odneslo je tudi del ceste do doma naše šampionke. Na družbenem omrežju je sledilcem sporočila veselo novico o hitrem napredku, ki jo objavljamo nelektorirano:

»Ko ti odnese 500 m ceste. Hvaležna vsem, ki pomagate! Za tole bi sama dva rabila spet fuul dolg. Petek - torek.«

Sledilci so se takoj odzvali s komentarji in pozitivnimi zapisi: »Oj, sočustvujem s tabo in vsemi prizadetimi, obup in groza, ampak počasi se bo rešilo! Pazi nase in lep pozdrav.«