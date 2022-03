Znana Slovenka objavila video, v katerem jo naskakuje (FOTO)

Mariborčanka Carmen Osovnikar se je prejšnji mesec razveselila novega družinskega člana – maltežana Guccija. Ta je očitno v zanimivem obdobju odraščanja. Carmen je namreč objavila posnetek, na katerem leži, psiček pa naskakuje njeno nogo. »Gucci, halo, kaj delaš? Nisi ti malce premlad za to?«

Gucci se ni pustil zmotiti. FOTO: Instagram, Carmen Osovnikar

Podivjani hormoni ali prevlada nad lastnikom?

Kot pojasnjujejo v pasji šoli Alfakan, mladi psi do približno enega leta starosti lahko naskakujejo (koga ali kaj) zaradi spolnih hormonov oziroma obdobja 'pubertete'. Pogosto pa to počno zaradi prekomernega razburjenja ali veselja. Drugi razlog je prekomerna količina energije, ki jo pes ima in je ne zna ali ne more usmeriti drugam.

Na portalu Mojpes opozarjajo, da naskakovanje običajno ni povezano s hormoni oziroma spolnostjo. »Pri tem gre po navadi za to, da pes želi nad drugim prevladovati. Če naš pes naskakuje ljudi, bomo morali seveda ukrepati in ga te oblike neželenega vedenja odvaditi.«