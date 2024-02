Uf, ste videli, kako vroča je bivša žena Milana Cvikla? (FOTO)

Antropologinja, publicistka in igralka dr. Jerca Legan, znana tudi kot bivša žena nekdanjega viceguvernerja Banke Slovenije, Milana Cvikla, je po ločitvi skupaj z otrokoma zaživela na novo. In to na polno. Kot smo že poročali, trenutno uživa na čudovitih Maldivih.

»Divja v srcu, od zore do mraka! Pustolovščina z vso potrebno divjostjo je globoko duhovno hrepenenje, zapisano v dušo.«, je zapisala ob tem, ko je objavila fotografiji z dopusta.