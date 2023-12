Poglejte, s kom se je zabavala Cviklova bivša Jerca (FOTO)

Nižin sneg resda ni dosegel, so pa pobeljena nekateri višji predeli. In mnogi so prelepe sončne in tople dneve izkoristili za smuko in nekaj martinčkanja.

Med temi je tudi Jerca Legan, nekdanja žena Milana Cvikla. Kot je videti s fotografij, se je na Krvavcu zabavala z Jernejem Kuntnerjem, njuna ušesa pa je božal še glas Nuše Derende, ki je odmeval z odra.

Prepričani smo, da je bilo zares prijetno.