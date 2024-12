Uspehi, priznanja in eleganca: tradicionalno slavje s prijatelji

Mariborska izobraževalna institucija Alma Mater Europaea, ki je letos postala prva zasebna univerza v Sloveniji, je pod streho pospravila še eno uspešno mednarodno arhivsko konferenco, ki je sovpadala ravno z vsakoletno slavnostno akademijo, na kateri ne manjka nihče.

»Gre za proslavitev uspehov, učenja, rasti, radovednosti in znanosti,« je v uvodu poudarila dekanja dr. ​Barbara Toplak Perovič, ki je skupaj z rektorjem podelila posebna priznanja, zahvalne listine ter zlate plakete študentom in sodelavcem. Za kulturni program sta z baletnim vložkom iz Hrestača poskrbela Tijuana Križman Hudernik in Yuya Omaki iz SNG Maribor.

Mariborski odvetnik Slavko Vesenjak se je v ženski družbi počutil kot James Bond.

Na tradicionalnem božičnem koncertu v stolnici sta tokrat zbrane pobožala tenorist Tim Ribič in Špela Pokeržnik, noč pa se je nadaljevala na afterju v Rožmarinu.

Špela Lešnik, producentka v SNG Maribor, Daša Šprinčnik, izvršna producentka in piarovka Festivala Borštnikovo srečanje, ter Katarina Pernat, vodja oddelka za komuniciranje in marketing pri Alma Mater Europaea

Tijuana Križman Hudernik in Yuya Omaki iz baletnega ansambla SNG Maribor