To so nagrajenci Dnevov komedije (FOTO)

V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje so nocoj ob sklepu 32. festivala Dnevi komedije razglasili nagrajence. Za žlahtno komedijantko je žirija izbrala Polono Juh, žlahtni komedijant je postal Branko Šturbej. Žlahtna režiserka je Nina Ramšak Marković. Žlahtna komedija po izboru žirije in občinstva pa je predstava Paradiž.

FOTO: Katja Kodba/SLG Celje

FOTO:Katja Kodba/SLG Celje

FOTO: Katja Kodba/SLG Celje

Kot so sporočili iz SLG Celje, je Juh nagrado prejela za vlogo Olivije v predstavi Kar hočete Williama Shakespeara v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama Ljubljana.

Šturbej je nagrado prejel za vlogo Malvolia prav tako v predstavi Kar hočete. V njej po navedbah žirije izstopa z jasno in na videz lahkotno interpretacijo verza, natančno gestiko in izvedbeno dovršenimi monologi. V igri s soigralci se odlikuje z odličnim razumevanjem situacijske komike, dobro odmerjenim tempiranjem replik in posluhom za ritem predstave.