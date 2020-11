To se je Bergantu pripetilo med intervjujem z Janšo (FOTO)

Bergantu so ponagajal očala. FOTO: RTV Slovenija

Voditelj in novinarje ob posebnem pogovoru s predsednikom vladeposkrbel za varnost in si na obraz nadel zaščitno masko. ljučna tema pogovora je bilo skupno obvladovanje pandemije. Poleg tega pa je Janša odgovarjal tudi na vprašanja o položaju Slovenije v Evropski uniji in na svetu ter trdnosti vlade in vladne koalicije v trenutnih razmerah in pred sprejemanjem pomembne odločitve o volilni zakonodaji.Budnemu očesu gledalcev pa je v oko padla tudi neprijetnost, ki se je dogodila voditelju. Ob nošenju maske in očal so se mu slednja začela rositi in tako je celoten intervju vodil z zarošenimi stekli.