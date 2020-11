Janša priznal napako: tista telovadba je kriva

Delali smo napake: glavna je bila glede šol



Janša povedal, da je opozoril svoje ministre

Janez Janša v intervjuju z Igorjem Bergantom. FOTO: Zaslonska Slika /rtvslovenija

Zakaj odločitve na Twitterju?

V intervjuju za RTV Slovenija jepriznal napake, ki jih je storila vlada od marca, ko se Slovenija sooča z epidemijo koronavirusa. Hkrati pa je dejal, da se Slovenija dobro sooča z epidemijo, a da smo še daleč od konca te druge normalnosti. Dodal je, da je prioriteta vlade, da se najprej odprejo šole in vrtci.»Ukrepi, ki so bili sprejeti v začetku oktobra, so krivuljo ustavili, niso pa je obrnili. Zadnji ukrepi pa bodo dali rezultate konec drugega tedna. Upamo, da se krivulja obrne navzdol. Je pa situacija slabša kot spomladi, takrat pa nismo vedeli veliko o virusu.« Dejal je, da vidijo luč na koncu predora. »Smo povečali naše kapacitete. Desetkrat več postelj v bolnišnicah, desetkrat več postelj na intenzivnih oddelkih. Upamo, da bo to dovolj. Seveda postelja sama ne zdravi, potrebno je osebje.«»Jasno je, da smo delali napake, ker so bile kapacitete dovolj skromne. Mogoče smo kakšno stvar sprejeli prehitro in pretirano, kakšno prepozno.«»Napaka je bila narejena v tisti telovadbi, maske ja, maske ne v šoli. Ali gredo otroci v šolo, ali ne. Tisti teden nas je verjetno stal kakšnih trideset odstotkov okužb,« je priznal v pogovoru. »Ko smo uvedli šolo na daljavo, smo pustili prvo triado v šolah brez mask in v vrtcih brez omejitev. To je bila naša napaka. Kot je pokazala analiza kasneje, je to botrovalo k širjenju okužb.«Poudaril je, da bo prva stvar odpiranje šol in vrtcev. Ampak ob določenih omejitvah. »Če bomo ravnali strogo po ukrepih, bomo lahko imeli odprte šole in vrtce tudi v tretjem valu. Če ne bo spoštovanja ukrepov, potem bomo šole odpiral-zapiral ves čas.«Voditeljga je opozoril na ministra Aleša Hojsa, ki je v državnem zboru odstranil masko: »So bile napake na vladni strani. Ministre, ki so to počeli, sem jaz opozoril. Ni pa bilo to namerno. Demonstrativno.«Povedal je tudi, kako se da epidemijo zajeziti. In sicer: »Za večino prebivalstva je ključno za zaustavitev epidemije ležanje na kavču in gledanje televizije.«Janša je pojasnil, zakaj je napovedal razglasitev epidemije na Twitterju. Twitter ni edini način, je pa eden od hitrih načinov. »Zakaj bi s takšno odločitvijo, ki smo jo sprejeli zvečer, čakali na drug dan, da jo sporočimo na novinarski konferenci. Gre za hitro sporočanje pomembnih odločitev.«