To je Slovenec, ki v priljubljeni seriji igra glavnega negativca - Hrvata

Na AMC-ju so v teh dneh začeli s predajanjem nove serije The Walking Dead: Dead City (Mrtvo mesto), v kateri igra vlogo glavnega negativca Slovenec Željko Ivanek. Ob njem nastopata še Lauren Cohan in Jeffrey Dean Morgan. Ivanek je ameriško-slovenski igralec, ki je bil leta 1957 rojen v Ljubljani, a je leta 1960 skupaj s starši emigriral v Združene države.

Serija je 'spin-off' popularne serije Živi mrtveci, Ivanek pa igra vlogo glavnega negativca, z vzdevkom The Croat - Hrvat. Še posebej zloben in strašen zveni, ko na koncu prve epizode po tem, ko ubije človeka izjavi 'Kakva šteta'. Nadvse veliko pozornosti pa je Balkanu pritegnil prizor, ko se na Manhattnu pojavi kamion, na katerem igra glasba, ki privlači mrtvece. Mrtvece pritegujejo z glasba Miša Kovača in Proplakat će zora.

Ivanek je igral v številnih priljubljenih serijah: Zakon v Los Angelesu, Zakon in red, Oddelek za umore, v Fraiserju, seriji Millenium, Oz, Suits, True Blood, v seriji 24 in še mnogih drugih. Leta 2008 je dobil Emmyja za najboljšega stranskega igralca v seriji Nevarna igra.

Kljub temu da Ivanek že več kot 50 let živi čez lužo, mu je menda Slovenija še vedno zelo pri srcu. Ostajal naj bi v stiku s prijatelji v Ljubljani, pred nekaj leti naj bi Ljubljano celo obiskal s svojimi ameriškimi prijatelji in jim razkazal mesto, kjer je bil rojen.