To je povedala o Ambrožu:»Tip je babjak« (VIDEO)

Resničnostna zvezdnica Nina Radi, ki jo slovenska javnost pozna iz šovov Sanjski moški in Kmetija, je bila gostja v podkastu pri Davidu Milosavljeviću. V dolgem pogovoru sta se dotaknila tudi njene zveze z Ambrožem Vahnom Kraljem, s katerim se je Nina spoznala v šovu Kmetija.

Nina je povedala, da sta z Ambrožem začela ljubezensko razmerje v šovu in ga potem, ko sta bila oba zunaj, tudi nadaljevala. A ni bilo vse tako, kot je bilo videti v šovu.

Malce šokirana

Nad njim je bila, ko je zapustila šov, kar malce šokirana. »Saj je delaven in to, ampak tip je babjak, bom iskreno rekla,« je povedala in nadaljevala, da je bil Ambrož v šovu predstavljen kot dober prijatelj Romane,vendar sedaj kaže svoj pravi obraz.

Pojasnila je, da je mala Karolina, za katero se zbira denar, ker ima redko gensko bolezen, Romanina nečakinja, in če bi bil Ambrož res njen pravi prijatelj in srčen človek, bi se pojavil na kakšnem dogodku, delil posnetke dobrodelnih akcij za Karolino, a nič od tega ni naredil, poroča Metropolitan.

Dodala je, da objavlja prostaške posnetke o sebi in da upa, da bo javnost spoznala, kakšen je v resnici.

Preberite še: