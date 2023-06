Nina iz šova Sanjski moški razjasnila govorice! Ne boste verjeli, od česa je imela trebuh (FOTO)

Pisali smo, da se je Nina Radi, spomnili se je boste iz resničnostnih šovov Sanjski moški in Kmetija, na zabavi ob prihodu dojenčka pri prijateljici Ani Pusovnik lepo zabavala. Za nameček je s svojimi sledilci na Instagramu delila fotografijo, na kateri je pokazala zaobljeni trebušček in zraven pomenljivo pripisala: »Le katera bo naslednja?«.

Kakor koli, včeraj se je ponovno javila svojim sledilcem in razjasnila zadevo. »Napačno ste razumeli mojo objavo. Ne, nisem noseča. Če bolje pogledate, trebuh ni nosečniški, ampak normalen trebuh po obroku hrane. Če bi bila noseča vam bi to razkrila ob posebni priložnosti in ne na baby showerju od Ane,« je pojasnila in dodala, da bo že prišel pravi čas, ampak da se trenutno posveča drugim stvarem.

sad FOTO: Instagram

Kaj menite, gre za splet naključji kar se tiče fotografije, ali da dekle vseeno malce išče pozornost?