To je lažna Melania: Trumpa spremljala na sojenje, podobnost je osupljiva (FOTO)

Čeprav Melania Trump javno ne podpira svojega soproga, ki mu grozi kazenski pregon, je Donalda Trumpa na sojenje v Miami spremljala rjavolaska, ki je tako podobna njegovi ženi, da so mediji poročali, da je prišel s Slovenko. Vendar se jim je prikradla napaka.

Spremljala ga je na sojenje v Miamiju. FOTO: Marco Bello, Reuters

To je Margo Martin, Trumpova pomočnica za komunikacije. Voditeljica Fox News jo je pomotoma zamenjala za nekdanjo prvo damo ZDA in se kasneje opravičila. »Na dan, kot je današnji, s toliko prihodi in odhodi, je na daljavo zlahka zamenjati dva človeka,« je dejala.

Večkrat se je že zgodilo, da so ju mediji zamešali in glede na to, da je Martina tako podobna Melanii, so se ji mediji oprijeli vzdevek Lažna Melania. Nekateri trdijo, da je podobnost namerna, da bi lahko Martin vskočila in zamenjala Melanio na javnih nastopih, poroča Index.hr.

Preberite še: