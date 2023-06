Takšno je mnenje nekdanjega vodje kabineta Bele hiše: Trump je na smrt prestrašen

Upokojeni general John Kelly, vodja kabineta Bele hiše pod nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom, je za ameriški časnik Washington Post ocenil, da je Trump zaradi zvezne obtožnice na smrt prestrašen, saj se mu prvič obeta, da bo moral odgovarjati za svoja dejanja. Oklevati so začeli tudi nekateri republikanci, ki so Trumpa doslej zagovarjali.

Trumpovi podporniki v republikanski stranki mu sicer niso stopili v bran zaradi dejanj, ki mu jih očita obtožnica, ampak posredno, z napadi na vlado predsednika Joeja Bidna in pravosodno ministrstvo ZDA, ki ga še naprej obtožujejo dvojnih meril in trdijo, da bi morala pred sodišče tudi nekdanja državna sekretarka Hilary Clinton in predsednik Biden.

Njihove obtožbe so politično motivirane, saj analitiki opozarjajo, da primerov Trumpa, Bidna in Clinton ne gre enačiti.

Clinton je bila leta 2016 pod preiskavo, ker je vzpostavila osebni računalniški strežnik, preko katerega je potekala tudi zaupna komunikacija. Trdila je, da je to storila zaradi varnosti na priporočilo strokovnjakov, preiskovalci zveznega preiskovalnega urada FBI pa so ugotovili, da ni kršila zakonov ali si namerno prisvajala državnih skrivnosti.

Tudi v primeru predsednika Bidna se republikanci zanašajo zgolj na namigovanja, da se je okoristil s posli svojega sina Hunterja. Kljub preiskavam v predstavniškem domu kongresa doslej niso našli nobenega dokaza o nepravilnostih.

Trenutna obtožnica

Trenutna obtožnica posebnega tožilca Jacka Smitha v 37 točkah proti Trumpu pa je zelo jasna glede kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešil. Trumpovi kritiki se bojijo le še tega, da mu bo uspelo doseči dogovor o priznanju krivde brez zaporne kazni.

Obtožnica Trumpa bremeni, da kljub več priložnostim ni vrnil zaupnih dokumentov, ki si jih je nepooblaščeno prilastil, temveč jih je skrival na svojem posestvu, tudi pred lastnimi odvetniki. S kakšnim razlogom je Trump odnesel dokumente, sicer ni znano, vendar za postopek niti ni pomembno.

Ob njegovi kratki aretaciji v torek se pričakovanja o množicah podpornikov na ulicah niso uresničila. Nekdanji predsednik se je kasneje udeležil shoda svojih podpornikov v New Jerseyju, kjer danes praznuje 77. rojstni dan. Med govorom je bil vidno zdelan.

»Preplašen je. Prvič v življenju se mu obeta, da bo odgovarjal za svoja dejanja. Doslej je v takšnih primerih vse življenje preprosto govoril, da ne bo plačal in naj ga tožijo, če si upajo. Še nikoli ni odgovarjal za nič,« je nato v svojem komentarju dejal Kelly.

Gradivo zaupne narave, ki ga je Trump obdržal, se je po navedbah tožilcev nanašalo na ameriške jedrske programe, orožje in obrambne zmogljivosti ZDA in tujih držav ter morebitne ranljivosti v primeru napada.