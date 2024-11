To je Bernardi Žarn o intimnem svetu svetovala legendarna RTV-jevka (VIDEO)

Bernarda Žarn je ena najbolj žarečih ljudi na slovenski medijski sceni. Dolgoletna voditeljica in eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov nacionalne televizije se je zapeljala v Delovem podkastu Sovoznik, ki ga šofira Gregor Knafelc. V prodornem pogovoru je razkrila marsikatero podrobnost iz svoje bogate voditeljske kariere, med drugim je razkrila, kateri izmed televizijskih soprogov jo spremlja najdlje in najbolj konsistentno. Že skoraj deset let vodi nedeljsko oddajo skupaj z igralcem Jožetom Robežnikom, ki je postal tudi njen dober prijatelj. Poleg njega pa je v svoji dolgoletni karieri sodelovala tudi z Mariem Galuničem, Boštjanom Romihom, Juretom Seškom in drugimi.

Zasebno življenje je obdržala zase

To so njeni televizijski možje, saj zasebno življenje spretno ohranja zase. Tudi po zaslugi legendarne voditeljice Ajde Kalan, ki jo je kalila na govornih vajah in jih svetovala naj svoje intimne trenutke obdrži zase. »Če boš fotografirala svojo poroko, se boš slej ko prej znašla na naslovnicah tudi, ko se boš ločevala,« ji je dejala legendarna napovedovalka. »Pomembno je, da postaviš meje,« pravi. »Če ne ščitiš svojega intimnega prostora, se lahko hitro izgubiš v tem svetu,« je razkrila v polurnem pogovoru.

Bernarda Žarn in Gregor Knafelc. FOTO: Luka Maček

Novi podkast Sovoznik si lahko ogledate TUKAJ.

Velja za eno najbolj zanesljivih voditeljic in zna biti zelo iznajdljiva. Kako pa sama meri svoj uspeh? »Osnovno pravilo spoštovanja je, da se čim bolj pripravim na svoje delo,« je razkrila. Sama vedno temeljito razišče tematiko in gosta, da v oddaji lahko izkaže spoštovanje do gledalcev in gradi zaupanje. »Gledalci začutijo, kdaj so vprašanja iskrena. Takrat se razvije tudi prava komunikacija,« doda. V pogovoru je še razkrila, kaj ji najbolj polni dušo in kako pomembna je empatija v novinarskem poklicu in življenju nasploh.