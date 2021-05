Tjaša in Uroš izdala sladko skrivnost

Tjaša je v pričakovanju.

Z mačkom Gustlom na poročni dan pred dvema letoma

Glasbenika, nekdaj član Ansambla Ognjeni muzikanti, in, ki je, med drugim, pela v Ansamblu Jureta Zajca in se predstavila v šovu X Factor kot članica zasedbe S.W.A.G., sta – vsak na svoj način – širši javnosti pred dnevi sporočila veselo novico, da bosta postala očka in mamica. Tjaša je na svoj facebook profil zapisala: »Pa je končno tudi zame spet posijalo sonce. Novembra bom postala mamica!!! Moj steki bo pa fotr! Ne znam vam povedati, kako zelo sem vesela.«Da bo postal »fotr«, se je na facebooku pohvalil tudi Uroš, ki je sicer zdravstveni delavec, redno zaposlen v Varstveno delovnem centru Tončke Hočevar v Ljubljani. Njun hobi je skoraj vse življenje glasba, zadnjih nekaj let pa nastopata samostojno in ustvarjata avtorske skladbe, ki so med poslušalci zelo dobro sprejete in zaželene. Še posebno radi ju povabijo na poroke. Nedavno, 11. maja, sta se tudi sama spomnila svojega poročnega dne, od katerega sta minili natanko dve leti. Oba pravita, da sta bili to dve čudoviti leti, saj se je njun odnos le še poglobil. A ju je življenje pred tem že preizkušalo. Predvsem Tjašo, ki še vedno ni in nikoli ne bo prebolela prezgodnje smrti svoje mamice, ki je umrla po večletnem boju z zahrbtno boleznijo. »Še zdaj se mi dogaja, da jo avtomatsko pokličem, ko grem iz službe. Še vedno je ona prva, na katero pomislim, ko želim s kom deliti vesele ali slabe novice. In ne neha boleti. Ostajajo pa navade in nasveti. Kako bi bila danes ponosna, ker mi je končno uspelo rjuho zložiti tako, kot me je (pre)dolgo poskušala naučiti,« je med drugim zapisala Tjaša mamici v spomin na dan, ko bi praznovala 50. rojstni dan. Je pa 10. aprila abrahama praznoval Tjašin ati, ki je bil deležen prav posebne torte. Ni skrivnost, da sta si Tjaša in Uroš že dolgo prizadevala za otroka in si ga želela, a ni šlo brez zapletov. Tako se je javno razpisala o boleči izkušnji, ko je po prvi nosečnosti v šestem tednu začela krvaveti in je imela spontani splav. Tudi zato sta bila zdaj toliko bolj previdna in sta srečno novico sporočila šele, ko sta se prepričala, da njun sad ljubezni pridno raste. Menda bosta kmalu razkrila otrokov spol, ne pa tudi imena, ki je že izbrano. In seveda je prav, da nekaj skrivnosti vendarle prihranita zase in svoje bližnje. Zanimivo je, da sta še pred mesecem dni napovedala svojega otroka. A sta seveda imela v mislih skladbo Ne dam, ki je tudi na njunem albumu Doza romantike, zanjo sta posnela videospot. Ustanovila sta svoj band, v katerega sta povabila same vrhunske glasbenike z veliko kilometrine. To soin. Takrat sta dejala, da tudi zato komaj čakata, da se ukrepi toliko sprostijo, da bodo lahko začeli turnejo koncertov v živo po Sloveniji. No, teh načrtov sicer nista opustila, a je vendarle vse odvisno tudi od Tjašinega počutja. Menda imata pripravljen rezervni načrt B, ko bi lahko jo nadomestila njena prijateljica, prav tako vrhunska vokalistka. A če se bo Tjaša počutila dobro, morda to ne bo potrebno. Vsekakor je skrb, da bo nosečnost minila čim bolj mirno, na prvem mestu.