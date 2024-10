Tina Maze pokazala, kakšen orjak ji dela družbo: »Biti obkrožen z njimi je poseben občutek« (FOTO)

Rastline lahko zelo lepo popestrijo bivališča in marsikdo si svoj dom težko zamisli brez njih. Med njimi je očitno tudi naša smučarska zvezdnica Tina Maze. Na Instagramu se je oglasila z zanimivo objavo, s katero je razkrila, da ji njen kaktus zelo veliko pomeni.

»Nekdo bo rekel… uuuu lep kaktus, a zame je veliko več. Vsako zimo ga nesemo v hišo, vsako pomlad ga prinesemo ven. Skrbimo za njega in mnoge druge. Biti obkrožen z njimi je poseben občutek. A ta postaja še bolj poseben – spominja me na moja poglavja športne kariere. In točno vem, kaj je šlo narobe, kjer je nehal rasti. Hej prijatelj, če je temu tako, je zdaj čas za tvojo mini različico,« je zapisala mamica hčerke Anouk.

Mazejeva je pred dnevi poskrbela tudi za zelo lepo presenečenje, ki ga je pripravila za svojega dolgoletnega partnerja Andreo Massija. Verjamemo, da ga še zlepa ne bo pozabil.