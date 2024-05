Tako je bila videti naša sorodnica

EKIPA STROKOVNJAKOV je ustvarila neverjetno natančen tridimenzionalni model obraza ženske, ki je živela pred 75.000 leti. Tako lahko prvič zares vidimo, kakšni so bili naši najbližji sorodniki neandertalci, ki so izumrli pred približno 40.000 leti. Arheologi so lobanjo, ki je bila sploščena na debelino dveh centimetrov, kosti pa so bile tako mehke, da so imele po besedah ene od arheologinj strukturo razmočenega piškota, našli v jami Shanidar v Kurdistanu. Jama je prava zakladnica za strokovnjake, ki proučujejo neandertalce, saj so v njej našli že 10 okostij moških, žensk in otrok. Med njimi je bila Shanidar Z, kot so poimenovali okostje, po katerem so zdaj izdelali model ženske.

Neandertalci so bili najbližji sorodniki modernega človeka.

Graeme Barker, arheolog, ki je vodil izkopavanje v Kurdistanu, je dejal, da ne morejo z gotovostjo trditi, da je okostje res žensko, saj medenice niso našli, so pa iz ostankov njenih zob izvlekli določene dominantne beljakovine, značilne le za ženske. Shanidar Z je bila v času smrti najverjetneje stara 45 let; tudi do te informacije so arheologi prišli s pomočjo njenih zob, ki so bili obrabljeni skoraj do korenin, čeljustne kosti pa so kazale, da je trpela tudi za parodontozo. Na podlagi tega so ugotovili, da se je ženska bližala naravnemu koncu svojega življenja. Potem ko so kosti pripeljali v Veliko Britanijo, je trajalo še dobro leto, da so vse koščke zložili skupaj in sta lahko delo začela nizozemska umetnika Adrie in Alfons Kennis, znana po anatomsko dognanih modelih starodavnih ljudstev in živali. Ustvarjata jih s pomočjo okostij ali fosilnih ostankov.