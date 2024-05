Tudi to je mogoče: na slovenskih cestah za zdaj brez večjih težav

Kljub napovedi, da je ob koncu praznikov in počitnic ta konec tedna pričakovati povečan promet iz turističnih krajev proti osrednji Sloveniji in naprej proti Avstriji, za zdaj na slovenskih avtocestah in državnih cestah ni večjih težav. Do zastojev prihaja le med Šmarjem in Koprom, Lucijo in Izolo ter Bledom in Lescami.

Na avtocestah in ljubljanski obvoznici medtem za zdaj ni večje zgostitve vozil, čeprav promet ponekod ovirajo tudi gradbena dela, je razvidno s spletne strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.