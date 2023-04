Tina Gaber razigrana v avtu, poglejte, kaj je poslušala (FOTO)

Tina Gaber, partnerka predsednika vlade Roberta Goloba in aktivna ljubiteljica živali in zagovornica njihovih pravic, je več kot 21 tisoč svojih sledilcev na instagramu vprašala, ali si ji želijo postaviti vprašanje. Kako so njeni sledilci glasovali, verjetno ni treba ugibati, je pa Gabrova ob tem objavila posnetek, kako v avtomobilu naglas posluša rockerski hit hrvaške legendarne pevke Josipe Lisac z naslovom Danas sam luda (Danes sem nora).

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Pesem je starejša in je bila izdana leta 1987, avtorica besedila pa je še ena priljubljena hrvaška pevka Alka Vujica.

Gabrova je svojim sledilcem zavrtela le prve verze pesmi, ki v prevodu pravijo: Danes sem nora, ne vem, kaj bi. Danes sem nora, želim si samote.

V nadaljevanju si lahko ogledate videoposnetek pesmi in preberete celotno besedilo omenjenega hita Josipe Lisac, ki smo ga lahko nekoč na radijskem sprejemniku večkrat slišali.

Danas sam luda

Ne znam što hoću

Danas sam luda

Želim samoću

Sutra ću opet znati sve što treba

Bit ću slatka bit ću nježna

Sutra ću opet voljeti sve ljude

Dat ću opet sve za druge

Ne govori ništa više

Ne ne pričaj mi sve te priče

Ne znam što bih ne znam gdje sam

Opasna sam

Danas sam luda

Ne znam što hoću

Danas sam luda

Želim samoću

Razdiru me neke čudne stvari

Pun je mjesec zbrka u glavi

Sutra ću opet biti ona stara

Malo tužna, ali snažna

Bit ću opet ja uz tebe

Voljeti ću opet sebe

Bit ću tvoja bit će bolje

Samo pusti da me prođe

Danas sam luda

Ne znam šta hoću

Danas sam luda

Želim samoću

Ne govori ništa više

Ne ne pričaj mi sve te priče

Ne znam što bih ne znam gdje sam

Opasna sam već sam bijesna

Danas sam luda

Ne znam što hoću

Danas sam luda

Želim samoću

Ne proganjaj me više

Ne znam što bih dala

Ne proganjaj me više

Daj pusti me da spavam

Daj pusti me da sanjam

Danas sam luda

Ne znam što hoću

Danas sam luda

Želim samoću