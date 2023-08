Tina Gaber razburjena: To je prava sramota

Partnerica predsednika vlade Tina Gaber se je potem, ko se je vestno oglašala iz skladišča, kjer so zbirali pomoč za prizadetim v poplavah, zdaj oglasila s pretresljivo zgodbo iz enega od živalskih vrtov v Srbiji.

»Živalski vrt. Vrt, kamor živali ne spadajo, pa če še tako dobro skrbijo zanje. Živalski vrt Bor v Srbiji pa je prava sramota,« je zapisala in objavila nekaj fotografij shiranih živali, ki so tam nastanjene.

Omenjeni živalski vrt se je te dni znašel na naslovnicah srbskih portalov, potem ko je eden obiskovalcev na družbenem omrežju facebook objavil fotografijo povsem shujšanega jelena, ki mu lahko preštejemo vsako rebro posebej.

Živalski vrt je obiskala inšpekcija in policija. Kaj so ugotovili, še ni znano.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Direktor zoo zanika, da so živali sestradane

Na že tako občutljivo vsebino je nekaj olja na ogenj prilil direktor JP Zoološki vrt (živalski vrt) Darko Dragijević, ki je za agencijo Beta povedal, da je 17-letni jelen v dobrem zdravstvenem stanju in kondiciji ter da ni bil nikoli bolan.

»Jeleni imajo zdaj sezono parjenja in po dolgem času smo mu pripeljali samico. Nenehno teče za njo, rjovi in se normalno prehranjuje. Je pa zaradi svojih let izgubil težo, prav tako pa se jeleni v času parjenja ne zmenijo za prehrano, ki jo ime sicer dovolj,« je dejal.

Njegovim besedam mnogi ne verjamejo, a jih je potrdil tudi tamkajšnji veterinar Branislav Ivanić. »Z jelenom je vse v redu. Gre za to, da preganja samico. Če bi bil bolan in sestradan, ne bi mogel teči, se oglašati ali jesti, a se normalno prehranjuje,« je pojasnil veterinar.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Na fotografiji več sestradanih živali, Gabrova: Dobivam sporočila

V preteklosti so bile iz istega živalskega vrta objavljene tudi fotografije sestradanega tigra, leva in papagaja – kar je na svojem profilu na instagramu objavila tudi Gabrova, a je direktor zoo zatrdil, da imajo dovolj hrane za vse živali.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

»Dobivam takšna sporočila: gospa berači na Čopovi z zadetim psičkom, na Goričkem imajo pri 35+ tekmovanje v vzdržljivostnem jahanju (do 160 km). In tudi, da ima nekdo napol mrtve živali sredi polja in inšpekcija ne odreagira, in medved, ki bo sam sebe zgrizel, saj je že leta v kletki v nekem kvazi domačem zoo. Vsak dan na desetine zgodb s slikami vred,« je zapisala.

Gabrova pravi, da včasih ničesar več ne razume. »Smo si ljudje tako zelo različni? Bodo naši otroci drugačni? Zakaj sistem ne deluje? Zakaj imamo zakone, če se ne izvajajo? Inšpekcija? Kje se nam je zataknilo in kaj bi spremenili, predlagali,« je vprašala svoje sledilce.