Tina Gaber razkrila, kako spretna je v kuhinji: nekateri se čudijo (VIDEO)

Ona ni le bivša misica in lobistka, ki je postala spremljevalka predsednika vlade Roberta Goloba. Ni le aktivistka za pravice živali. Tina Gaber se dobro znajde tudi v kuhinji. Tako je na družabnem omrežju pokazala, kako kuha svojo najljubšo zelenjavno juho.

»Ta recept sem vam obljubila že pred časom … in obljuba dela dolg! Moja najljubša zelenjavna juha,« je ob tem zapisala Gabrova. No, pozornim opazovalcem posnetka, pa ni ušlo, v kako lepi kuhinji je Tina Gaber sesekljala čebulo in česen in nato dodala ohrovt, brokoli, sojino omako, kvasne kosmiče in začimbe. Sicere pa ne dvomimo, da je juhica teknila tudi predsedniku vlade ...