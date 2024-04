Timi Zajc odložil smuči in odšel na Maldive z bivšo ženo Jurija Tepeša (FOTO)

Smučarski skakalci si načeloma po dolgi in naporni sezoni radi privoščijo oddih v toplih krajih. Rajske plaže in visoke temperature so premamile tudi 23-letnega Timija Zajca, ki je na zaslužene počitnice na Maldive odpotoval s srčno izbranko Nušo Rakovec.

Zaslužen dopust po naporni skakalni sezoni. FOTO: Instagram

Športnik je s sledilci na instagramu delil nekaj utrinkov iz tropskih krajev, med drugim romantično fotografijo s plaže s svojo boljšo polovico. Mladi smučarski skakalec in Nuša sta prvič na razmerje namignila pred dobrim letom, ko je Timi ob zaključku sezone in svetovnega prvenstva v Planici delil njuno skupno fotografijo.

Nuša in Timi uživata na sanjski destinaciji. FOTO: Instagram

Nuša je sicer bivša žena Jurija Tepeša, nekdanjega smučarskega skakalca, ki je skakalne smuči v kot postavil pred štirimi leti, je pa tudi on tako kot ona našel novo srečo v ljubezni.