Tilen Lotrič odpira novo poglavje

Jutranji program na Radiu Kranj je včeraj dobil voditelja. Saši Zadnik se je na prvi šolski dan v etru pridružil sovoditelj Tilen Lotrič, ki ga javnost pozna kot odličnega pevca. Izkušena radijka Saša, ki je program eno leto vodila sama in ima na radiu kar dvajset let izkušenj, Tilna pozna dlje časa in mu je predala veliko koristnih nasvetov.

»Je iz pravega testa, jaz ga bom pa še malo gnetla. Veliko se bo gibal na terenu, zato nas čaka veliko akcije po Gorenjski. Imava pa tudi vsak svoja stališča in verjetno jih bova kdaj razčiščevala v etru, kjer nama bo mnenje poslušalcev prišlo prav. Drugače pa se pustim tudi sama presenetiti, saj od Tilna lahko pričakuješ samo nepričakovano,« pove vedno nasmejana voditeljica.

Zelo se veseli novega izziva

In kaj o novi službi meni pevec, ki smo ga spoznali v oddaji Slovenija ima talent? »Upam, da ne dobim sivih las in podočnjakov. Zelo se veselim novega izziva, sončnih vzhodov, zbujanja z Gorenjci in seveda s Sašo. Je prijazna, zabavna in energična. Kdo zjutraj sploh potrebuje kavo, če ima na drugi strani takšno sovoditeljico.«

Tilen je v radijskem svetu popolni začetnik, a ga to sploh ne skrbi, saj je prepričan, da bosta v tandemu s Sašo v jutranji program prinesla veliko pozitive, zanimivih tem, smeha in dobre energije.