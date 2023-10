Tilen Artač si je privoščil Pirc Musarjevo: takole jo je poimenoval (VIDEO)

V sobotni satirični oddaji Kaj dogaja, ki jo vodita Tilen Artač in Alenka Marinič, smo bili priča novi parodiji. Artač je v delu oddaje spregovoril o dogodkih, ki so zaznamovali pretekli teden. Izpostavil je novico, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar prekinila sodelovanje s svojo članico mladinskega posvetovalnega odbora Saro Štiglic, potem ko je protestno podirala zastavice na Kongresnem trgu, ki so jih postavili udeleženci shoda proti splavu.

Voditelj je takole začel novico: »Predsednica republike Nataša PRIMC Musar ... Se opravičujem Pirc Musar. /.../ Predsednico je namreč presenetilo, da je aktivistka sodelovala pri aktivistični akciji, kar je približno tako logično, kot če v svojo ekipo uvrstiš Luko Dončića, nato pa bi te presenetilo, ko meče trojko s polovice«.

Priimek Primc se navezuje na Aleša Primca, enega od podpornika shoda proti splavu, »borca za pravice otrok« in ljubljanskega mestnega svetnika.

