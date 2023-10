Aktivistka, ki jo je predsednica odslovila: »Rekel je, da če bom razrezala transparent, bo on razrezal mene«

Poročali smo že, da so zastavice na Kongresnem trgu, s katerimi so organizatorji Pohoda za življenje promovirali svoj dogodek, razburkale slovensko javnost. A bolj kot to odmeva incident z aktivistkami, ki so zastavice odstranile, posnetek pa se je znašel na družabnih omrežjih.

Skupina deklet je zastavice protestno podrla

Med njimi je bila članica predsedničinega Mladinskega posvetovalnega odbora, zato so po navedbah urada sodelovanje z njo sporazumno prekinili. V uradu predsednice so sicer poudarili, da je stališče Pirc Musarjeve do pravice do umetne prekinitve nosečnosti jasno in javno znano.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Blaz Samec

»Pravica do splava je ustavna pravica, ki jo bo predsednica republike vedno neomajno podpirala. Zato stališč organizatorjev Pohoda za življenje 2023 ne podpira,« so zapisali.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo ob 16. uri dala izjavo za medije glede dogajanja po novinarski konferenci ob predstavitvi dogodka Pohod za življenje 2023. Prenašamo jo v živo.

Sara Štiglic pa pravi, da na posnetku ni videti vsega dogajanja. »Moški, predstavnik Pohoda za življenje, je pristopil k meni, me nasilno odrival in mi zagrozil, da me bo prebutal,« je za N1 razkrila Štigličeva. Nato so mu druge predstavnice Pohoda za življenje rekle, naj se umiri, ker bodo (zaradi aktivistk) poklicale policijo. Na posnetku je videti Štigličevo, ki gre proti transparentu, omenjeni moški (v modri majici) pa gre za njo. »Lovil me je in rekel, da če bom razrezala transparent, bo on razrezal mene. Grozil mi je, da me bodo že še poiskali v Ljubljani, medtem ko me je snemal v obraz,« še dodaja aktivistka.

Ni imela možnosti zagovora

»Predsednica se je odločila, da je bila moja nespoštljiva komunikacija ta protestna akcija metanja zastavic. Jaz nisem imela nobene priložnosti, da bi predsednici to pojasnila, preden me razrešijo,« je še poudarila za omenjeni medij.