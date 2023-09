Tilen Artač se je takole poklonil pokojnemu Hribarju (VIDEO)

Na malih ekranih smo lahko gledalci spremljali prvo oddajo nove sezone satirične oddaje Kaj dogaja na TV Slovenija, kjer voditelja ostajata Alenka Marinič in Tilen Artač. Artač je bil dolgoletni redni sodelavec Radia Ga Ga in velja za človeka mnogoterih talentov in likov, ki jih imitira.

V oddaji Kaj dogaja v rubriki Mala terasa vedno na šaljiv način zapelje še tako težke teme. V letošnji prvi oddaji se je Artač s soustvarjalci oddaje poklonil tudi svojemu prijatelju in radijskemu kolegu Sašu Hribarju.

V spodnjem posnetku si lahko ogledate oziroma poslušate pesem, ki so jo napisali za pokojnega Hribarja.