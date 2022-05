Tega o Marjetki in Raayu zagotovo niste vedeli: prvič javno tako intimna (VIDEO)

Ob 12. obletnici poroke je dvojec Maraaya (Marjetka in Raay Vovk) pripravil himno ljubezni z željo, da bi ta postala himna še kakšnemu zaljubljenemu paru. Marjetka je zapela, kakšni občutki se v njej prebujajo, ko je ob soprogu in kako noro ga ljubi, medtem ko Raaya v videospotu lahko opazujemo, kako ji ljubeče stoji ob strani. Priznava, da javnosti še nikoli nista pokazala toliko intime, objemov in nežnosti, kot sta to storila v najnovejšem spotu Sva. »S poslušalci sva želela deliti delček sebe, del svoje ljubezenske zgodbe. To sva midva, rada sva romantična, rada preživljava čas drug z drugim,« nam je povedal Raay. Ker je že ravno odprl svoje srce, smo mu zastavili še nekaj vprašanj.

Poročena sta 12 let, par sta 19 let. Kaj je vajin recept za srečo in ljubezen v zakonu?

Predvsem sprejemava drug drugega takšna, kot sva, tudi z vsemi napakami. Rada se pogovarjava in nikoli nisva prav dolgo skregana. V vseh teh letih sva se naučila stresne situacije obrniti na šalo in se ob tem tudi nasmejati. Opažam, da starejša ko sva, manj sva ujeta v neki strogosti in tako skušava življenje začiniti raje z manjšimi radostmi kot pa s slabo voljo.

Kaj je tisto, na kar stavite, da boste Marjetko vedno spravili v dobro voljo?

Marjetka obožuje kavo, tako da če jo zjutraj peljem na kavico, bo zagotovo ves dan dobre volje (smeh). Pogosto jo znam presenetiti tudi s čokoladnimi napolitankami, v zameno pa mi ona zvečer tudi kaj zapoje.

Druži vaju tudi glasba. Kako je z drugimi skupnimi hobiji?

Glasba je res velik del najinega življenja, in tudi ko nimava obveznosti, greva skoraj najraje v studio in razmišljava o novih projektih. Marjetka obožuje naravo in gre rada v gozd in hribe, medtem ko sam nimam veliko časa za hobije in za to izkoristim predvsem poletje, ko uživam v ribolovu in lovljenju hobotnic.

V najnovejši pesmi Sva, se zdi, da sta povezana, kot da sta eno. Sta imela tudi trenutek v zakonu, ko se vama je zazdelo, da ne bo šlo več naprej? Kako sta krizo prebrodila?

Iskreno, odkar sva poročena, velikih kriz nisva imela. Na trenutke imava drugačen pogled na stvari, sploh takrat, ko imava prepolne urnike, a se nasmejiva, ko si naglas poveva, da si delava problem tam, kjer ga ni. Pride seveda tudi obdobje 10, 14 dni, ko imava zaradi obveznosti, ko izdajamo pesmi in snemamo spote, premalo časa zase, in je vsak na svojem. A gledava na to, da se po tem obdobju še bolj pogrešava in si rečeva: 'aha, je že 14 dni, je že panika'.

Kdo sicer 'nosi hlače v hiši'?

Pri družinskih temah ima glavno besedo vedno Marjetka, medtem ko jo imam jaz za poslovne in večje odločitve. Ko je tveganje v igri, sprejmem torej odločitev jaz, Marjetka pa sledi (smeh).

Marjetka v pesmi cveti, ker jo toliko ljubite. Si lahko obetamo tudi pesem, v kateri boste vi svoji dragi izkazali naklonjenost. Kaj bi ji sporočili?

Vsaka pesem je moja naklonjenost Marjetki. Ko sva začela hoditi, si nisem mislil, da bom v svoji bodoči ženi našel to, kar sem najbolj iskal. A našel sem sanjsko žensko in sanjsko soavtorico. S tem so se mi uresničile vse sanje. Seveda mi največ pomeni, da me ljubi in da je ljubeča mamica najinih dveh otrok, a ogromna češnja na torti je tudi to, da sva v glasbi eno. Vsi moji idoli v mladosti so ustvarjali s soprogami – hrvaški avtor Tonči Huljić z Vjekoslavo, Matjaž Vlašič z Uršo, zdaj sem pa tudi jaz našel tandem zakoncev Vovk.