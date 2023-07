Tega o Evi Irgl še niste vedeli (FOTO)

Najlepša slovenska poslanka Eva Irgl je vedno na očeh javnosti, saj navdušuje s svojim videzom in izbranim stilom. Trenutno je na dopustu kot vsi njeni poslanski kolegi, ki se bodo ponovno zbrali septembra ob koncu parlamentarnih počitnic. Na svojih družbenih omrežjih redno obvešča sledilce, kje je in kaj jo navdušuje. Tokrat je objavila fotografijo iz Stradivarijevega muzeja violin in drugih godal v italijanskem mestu Cremona, ki ga je obiskala.

»Mogoče spet vzamem v roke violino«

Tako smo ugotovili tudi nekaj, česar o poslanki doslej še nismo vedeli. Irglova igra na violino in kitaro. »Čudovita izkušnja v Stradivarijevem muzeju violin ... Navdihnila me je, da mogoče spet vzamem v roke violino, da vidim, koliko še znam,« je zapisala. Upamo, da bo kdaj z javnostjo delila tudi kakšen posnetek svojega igranja. Kot so nam prišepnili dobro obveščeni viri, pa ob igranju rada tudi zapoje.

Ni edini glasbeni talent v stranki

Irglova ni edina v stranki SDS, ki je glasbeno talentirana. Kot smo že pisali, glasbilo igra tudi Anže Logar. On je spreten na violončelu. Posnetek njegovega igranja si lahko ogledate tukaj.