Tri slovenske političarke s pevskim talentom: katera je boljša, ocenite vi (VIDEO)

Kaj imajo skupnega Nataša Pirc Musar, Urška Klakočar Zupančič in Eva Irgl? Poleg očitnega, vse so političarke, jih druži še strast do glasbe in petja. Vse tri so namreč dokazale, da jih je mati narava obdarila z glasbenim in pevskim talentom.

Najprej je širni Sloveniji svoj pevski talent razkrila Irglova. Lansko leto pa je za nov album svojega partnerja Davorja Božiča celo posnela spremljevalne vokale. Blizu ji je tudi zborovsko petje. Pred časom je priznala, da je petje njen 'ventil za sproščanje'.

Predsednica države Nataša Pirc Musar se je učenja petja lotila celo pri profesionalki – pevki Kristini Oberžan. Pred kratkim sta skupaj celo posneli ljudsko ukrajinsko in jo objavili na družabnih omrežjih.

Zdaj pa je kot strela iz jasnega s svojim talentom presenetila še Urška Klakočar Zupančič. Na radiu Robin, kjer je gostovala pred dnevi je najprej kot ptička zažgolela ob svoji najljubši zasedbi Nightwish, nato pa je odpela še legendarno skladbo Celine Dion My heart will go on.

Katera se bolje znajde pred pevskim mikrofonom pa ocenite sami.