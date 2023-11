Tega o Andreju Hoferju niste vedeli: komaj jih je držal v roki (FOTO)

To, da zna Andrej Hofer s svojim komentiranjem zelo popestriti Pesem Evrovizije, že vemo. Manj znano pa je, da se voditelj odlično znajde tudi v gozdu, natančneje pri nabiranju gob. Vsaj če sodimo po sliki, ki jo je delil na instagramu.

Na sliki, ki jo je objavil, ponosno pokaže nabrane gobe. Teh je toliko, da jih že komaj drži v eni roki. Očitno ima odličen nos za njihovo iskanje.

Navdušenja ni skrival. FOTO: Andrej Hofer/instagram

Jesen je sicer idealna za nabiranje gob. Hofer pa še zdaleč ni edini, ki si vzame čas za obisk gozdov in nabiranje gob. Takšnih je v teh dneh veliko. O gobah sicer pišemo tudi v Slovenskih novicah. Nekaj člankov o njih lahko najdete že na naši spletni strani, še več pa v našem časopisu.

Večkrat zaide v naravo

Hofer, ki je lanskega novembra srečal Abrahama, večkrat zaide v naravo. Na svojem instagram profilu, ki ga je odprl v začetku letošnjega leta, je s sledilci delil že več lepih trenutkov v naravi.

Priljubljeni voditelj sicer že kar nekaj let za našo nacionalno televizijo komentira Pesem Evrovizije. Letos jo je komentiral že 15., žal le iz Slovenije in ne s prizorišča dogajanja. Podobno je bilo sicer že zadnjih osem let.