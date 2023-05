Hofer se Pesmi Evrovizije zelo veseli, a tudi letos ostaja doma (FOTO)

Fantje iz skupine Joker Out so 1. maja zjutraj z letališča Jožeta Pučnika na Brniku že poleteli proti Liverpoolu, kjer se bodo poskušali 11. maja, na drugem predizboru za Pesem Evrovizije, prebiti v veliki finale. TV Slovenija bo neposredno prenašala tako prvi kot drugi predizbor 9. in 11. maja, v slednjem bodo nastopili tudi Joker Out, ter finale 13. maja, prav tako boste lahko dogajanje spremljali neposredno na Valu 202, Radiu Maribor in rtvslo.si.

Andrej Hofer se tudi letošnje Pesmi Evrovizije zelo veseli, saj to tekmovanje spremlja že od mladih nog. FOTOGRAFIJE: ADRIAN PREGELJ

Vse tri večere bo komentiral prepoznavni radijski glas in televizijski obraz Andrej Hofer, ki bo tudi letos ostal doma. Kot že zadnjih osem let. »Sicer pa letos praznujem mali jubilej, saj bo to moje 15. komentiranje. In še dobro se spomnim prvega leta 2008, ko je Slovenijo v Beogradu zastopala Rebeka Dremelj,« nam je zaupal Hofer. Letos se Evrovizija, po 25 letih, vrača v Anglijo, kjer je bila nazadnje leta 1998. Takrat je Slovenijo zastopal Vili Resnik s pesmijo Naj bogovi slišijo. »Bili smo v Birminghamu in takrat sem si ta festival prvič ogledal v živo kot novinar Radia Maribor,« nam je še razkril Hofer, ki se tudi letošnjega prenosa zelo veseli. Letos bi sicer moralo biti evrovizijsko tekmovanje v Ukrajini, a zaradi vojne ga tam ne morejo izvesti, zato so ga prestavili na Otok. Ne povsem brez razloga, saj je Anglež Sam Rayder lani s pesmijo Space Man v Torinu zasedel drugo mesto. »Evrovizijo sem gledal že kot deček in spomnim se zmage zadrske skupine Riva leta 1989, ki je tekmovanje pripeljala v Zagreb,« še obuja spomine Hofer.

Joker Out so 1. maja poleteli v Liverpool, kjer jih 11. maja čaka nastop v drugem predizboru.

Pred njim je evrovizijske prenose komentirala Mojca Mavec, še pred njo pa Miša Molk, pa tudi Andrea F, Damjana Golavšek, Tajda Lekše. Je pa zdaj Hofer evrovizijski komentator z najdaljšim stažem. Spomnimo, da se bodo v prvem predizboru v torek, 9. maja, za deset mest v finalu potegovali predstavniki petnajstih držav, in sicer Norveška, Malta, Srbija, Latvija, Portugalska, Irska, Hrvaška, Švica, Izrael, Moldavija, Švedska, Azerbajdžan, Češka, Nizozemska in Finska. Dva dni pozneje, 11. maja, pa še izvajalci iz Danske, Armenije, Romunije, Estonije, Belgije, s Cipra, Islandije, iz Grčije, Poljske, Gruzije, San Marina, Avstrije, Albanije, Litve, Avstralije pa tudi Slovenije. Skupina Joker Out se bo predstavila s pesmijo Carpe Diem. Skupaj bo v velikem evrovizijskem finalu 13. maja nastopilo 26 držav – dvajset najboljših iz dveh predizborov ter predstavniki velikih pet, Francija, Španija, Nemčija, Velika Britanija, Italija, ter lanska zmagovalka Ukrajina.