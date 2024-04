Tara Zupančič in Hamo sta se zabavala na predstavi Mihe Šaleharja (FOTO)

Radijec Miha Šalehar je po svoji zadnji knjižni uspešnici Notranji pir svoje pivske izkušnje te dni delil na gledališkem odru. Premiere monokomedije v Siti teatru ste se med drugim udeležila tudi njegov brat glasbenik Matevž Šalehar - Hamo s partnerko Taro Zupančič.

V vlogi komedijanta Miha Šalehar. FOTO: Mediaspeed

Šalehar je iz svojih preteklih izkušenj s pijančevanjem ustvaril komedijo, v kateri med drugim odgovarja na vprašanja, zakaj smo tako radi pijani, zakaj vse pomembne trenutke v življenju zalijemo s kupico rujnega in kaj se zgodi, ko pivec ugotovi, da ne pije več on piva, temveč pivo njega?

Predstave so se udeležili nekateri znani obrazi, kot so denimo komik Žan Papič, Jure Košir, Nuša Drašček, glasbenik Miha Guštin - Gušti in mnogi drugi, saj je bila dvorana zasedena do zadnjega stola.

Jure Košir s partnerko Simono Škrobar. FOTO: Mediaspeed

Kitarist Miha Guštin - Gušti. FOTO: Mediaspeed

Peter Poles in Jure Košir. FOTO: Mediaspeed