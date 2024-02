Tanji Žagar se je zgodilo najhujše, kar se lahko zgodi pevki

Zelo priljubljena slovenska pevka Tanja Žagar bi morala danes otvoriti pustni karneval na Ptuju, ampak ga ne bo mogla. Kot je sporočila, je namreč ostala brez glasu.

»Dragi moji žurerji, neskončno sem se veselila današnjega žura na Ptuju ... Pa se mi je žal zgodilo, da sem se danes zbudila brez glasu. Po obisku in nasvetu zdravnika moram tako za nekaj časa ukiniti nastope. Opravičujem se vam in hudo mi je, saj vem in čutim, da ste se me nocoj tudi vi veselili, a glas pa je nekaj, kar na odru res nujno potrebujem, saj brez njega pač ne gre. Obljubim, da bom naredila vse, da se stvari čim prej postavijo na svoje mesto,« svojim oboževalcem sporoča rdečelaska.

Verjamemo, da bo Tanja kmalu spet na odru prepevala svoje pesmi. Ali se ji bosta v prihodnje večkrat pridružili spremljevalni pevki, hčeri znanih Slovencev, pa ne vemo. Na nastopu na RTVS sta ji namreč družbo delali svetlolaski, ena je Tia, hči glasbenika Mikija Vlahoviča, druga pa hči drugega Mikija, Tanjinega parterja, Dina Šarac. Tanjo le redko vidimo v njeni družbi.