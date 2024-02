Takole so se pošalili na račun Urške Klakočar Zupančič in Roberta Goloba (VIDEO)

Slovenijo so ponekod že zavzele pustne maske, ki bodo poskrbele za dobro voljo in norčije. Vrhunec prireditev bo sicer na pustno soboto in nedeljo na tradicionalnih povorkah, v nekaterih občinah pa so že pretekli konec tedna maškare prevzele pustno oblast.

Tako so na Vranskem v Savinjski dolini že tradicionalno oblast prevzeli generali vranarji, obiskovalci pa so se lahko nasmejali ob hudomušni podobi šefice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki se je dogodka udeležila prešerno razpoložena. Ta na odru na Vranskem ni le navdušeno mahala množici, temveč je tudi zapela eno svojih ljubših pesmi Celine Dion in partizansko Pesem o svobodi.

FOTO: Uroš Škerjanc

Poleg pustne maske Klakočar Zupančičeve je generale vranarje in obiskovalce prišel pozdravit še nekoliko namrgodeni predsednik vlade Robert Golob, ki pa so ga pustni šaljivci oblekli kar v zaporniško obleko.

Tukaj si lahko ogledate prihod pustne maske šefice DZ (počakate nekaj trenutkov, da se naloži):

FOTO: Uroš Škerjanc

FOTO: Uroš Škerjanc

FOTO: Uroš Škerjanc

Več s predpustnega dogajanja na Vranskem pa si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.