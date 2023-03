Ste slišali, kako poje Urška Klakočar Zupančič? (VIDEO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ženska mnogih talentov, to je nekajkrat že dokazala. A tokrat je med gostovanjem na radijski postaji Robin močno presenetila s talentom, za katerega še nismo vedeli.

Na vprašanje voditelja, kaj rada posluša, je odvrnila, da obožuje progresivni rock, njena najljubša zasedba pa je skandinavska skupina Nightwish. Ko je voditelj predvajal njihovo pesem, je Urška brez zadržkov začela prepevati zraven in pokazala, da ima tudi posluh.

A tu se ni končalo, kasneje je zapela še enkrat. Tokrat na vsa pljuča romantično skladbo Celine Dion iz filma Titanik – My heart will go on.