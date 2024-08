Tako je Javšnik navdušil na domačem terenu (FOTO)

Matjaž Javšnik velja za enega naših najbolj prepoznavnih humorističnih igralcev. Rušan, ki je v zadnjih letih doživel in preživel marsikaj, je na oder spravil predstavo, ki jo je napisal za dve osebi. »Predolgo sem na odrskih deskah nastopal sam, v monokomedijah,« pravi eden najbolj priljubljenih domačinov. In prav tukaj, na uradni otvoritvi Letnega odra Ruše, jo je premierno zaigral v nabito polnem avditoriju. »Ponosen sem, da stojim tukaj pred vami, kjer sem odigral tudi svojo prvo premiero,« je nagovoril navdušeno občinstvo.

Uroš Razpet, nekdanji župan Ruš, s soprogo Sabino Žampa, Barbaro Šarh, načelnico UE Ruše, ter Lejko Britovšek Festić in njenim soprogom Primožem Britovškom FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Stanko Zorec, naj prostovoljec 2017, in Slavko Rajh, fotografska legenda Maribora

Ljubo Germič, predsednik Strelske zveze Slovenije, s soprogo in prijatelji

Urška Repolusk, županja Ruš, s partnerjem Dejanom Rebernikom ter Janezom Osrajnikom, ruškim podžupanom, in njegovo soprogo Mihaelo.

Filmar Miha Kačič pogosto spremlja dobrega prijatelja Javšnika in počasi pripravlja dokumentarec o njem.

»Na tem prizorišču so vsi Rušani izgubili nedolžnost ali pa so obračunavali s pestmi,« nam je Javšnik pozneje zaupal. V komediji z naslovom Visoka napetost nastopa z mlado igralko Sandro Debelak (Skrito v raju), ki je posnela več mehiških telenovel. Tudi njuna predstava je ena sama telenovela, saj se v poldrugi uri zgodi vse, kar si gledalec želi videti. Javšnik igra povprečnega občana – šoferja, Debelakova pa natakarico, ki se s svojimi atributi hitro dviga po lestvici. Vse do položaja županje.