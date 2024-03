Tako je 25 let kasneje po osvojeni lepotni kroni videti Miša Novak (FOTO)

Miša Novak, poročena Marlis, je bila slovenska miss leta 1998. Veljala je za eno najlepših in najbolj uspešnih slovenskih misic, a nekaj let po osvojeni lenti je izginila iz javnega življenja. Odselila se je namreč v Grčijo, kjer je našla svojo ljubezen, se poročila in postala mama hčerki Mari.

Leta 2022 se je Miša pri svojih 47 letih odločila nastopiti v grškem resničnostnem šovu, mednarodno uspešni franšizi Naslednji top model. V šov pa se ni prijavila sama, ampak s svojo hčerko. Posneli so 30 oddaj, v šovu sta ostali vse do 28. oddaje. Snemanje je bilo zelo zahtevno, saj so morale menakenke delati na najrazličnejših modnih revijah, tudi denimo v vodi.

Miša je prišla do polfinala in končala na sedmem mestu, Mari pa je šlo še bolje. Po finalu je bila peta.

Miša Novak Marli in njena hčerka Mara med nastopom v Greece's next top model. FOTO: Zaslonski posnetek, Vir: Youtube

Mikaela, kakor ji rečejo na jugu, uživa tudi v poučevanju plesa, angleščine in nemščine, lotila pa se je še drugih izzivov. Njena postava je kljub letom mladostna, bivša misica je namreč navdušena športnica. Ko je začela teči, ji je šlo tako dobro, da je v teku na dvesto metrov postala balkanska veteranska prvakinja.

Modni svet

Zaradi izklesanega telesa in njene neustavljive energije dobiva številne ponudbe za delo v modnem svetu. Na družbenem omrežju Instagram je s sledilci delila spodnje fotografije. Poglejte, kako je Miša videti danes, po 25 letih od osvojene lente.

Z družino je tesno povezana in je zelo ponosna na uspehe hčerke Mari. Za novo leto je na družbenih omrežjih objavila skupno družinsko fotografijo s pripisom: Tradicionalna novoletna družinska fotografija.

In tako se je zabavala na Mikonosu, oktobra 2022.