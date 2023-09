Ta slovenska voditeljica ima novo (VIDEO)

Voditeljica na TVS, Mojca Mavec, bo prihodnji mesec slavila abrahama. A še pred tem ima ogromno dela. Ne le, da jo lahko gledamo v jutranjem programu nacionalke, kmalu prihajajo nova nadaljevanja oddaje Čez planke, konec septembra pa še nova oddaja Ratatujci. Kot je razkrila na družabnem omrežju se bo to zgodilo 23 septembra. »Majhna ekipa, malo časa, a veliko veselja! A rata a ne rata nova oddaja?«, se je vprašala na Instagramu.

V novi oddaji bo kuhala in klepetala. Za našo revijo Suzy je tako povedala: »V ospredju so ljudje, stvari, zaradi katerih sedemo za mizo, kdo smo, kaj jemo. Ideja za to je posledica koronskih časov, ko sem morala pred kamerami sama poprijeti za kuhalnico. To bom počela ob sobotah popoldne.«