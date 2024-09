Ta slovenska oblikovalka je prepričala Gorana Dragića: Nad tem puloverjem je navdušen

Modna oblikovalka Maja Ferme naju je s fotografom sprejela v svojem salonu na Rimski ulici, kamor je pred dobrim mesecem vstopila tudi Greice Murphy in del ekipe, ki je snovala dogodek Noč zmaja, s katerim se je Goran Dragić poslovil od svoje profesionalne kariere.

Maja pove, da sta se z Greice takoj ujeli, zato je bilo njuno sodelovanje kljub številnim izzivom med procesom na koncu uspešno.

Sicer pa je Maja zanimiva sogovornica iz bistveno več razlogov kot njenega zadnjega velikega projekta. Pred dvema letoma je z družino doživela dolgo in za vse izjemno pomembno potovanje, že ves čas pa živi in deluje v skladu z naravo in mislijo na okolju prijazno življenje.

Verjamem, da vseh podrobnosti o sodelovanju z Greice Murphy ne morete deliti, pa vendar, kako je prišlo do tega sodelovanja?

Organizatorji so me poklicali in vprašali, ali bi si želela sodelovati pri dogodku, ki ga pripravljajo z Goranom Dragićem, v kar sem takoj privolila. Vedno sem za sodelovanja, verjamem namreč, da je v povezovanju moč, in če zdaj pogledam nazaj, sem izredno hvaležna za to priložnost.

Začelo se je s prvim obiskom Greice v mojem salonu, tu na Rimski, da sva se osebno spoznali, povedali so pričakovanja za vse dogodke, ki so potekali v okviru te poslovilne tekme ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.